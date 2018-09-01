Kanlı yayın

Düğünde havaya ateş açan magandalar, can aldı. Korkunç olay, Niğde'nin Bor İlçesi'nde yaşandı. Hasan Koyun'un (30) kız kardeşinin önceki akşam düğünü vardı. Neşe içinde başlayan düğün, kanla noktalandı! Çünkü düğün magandaları yine işbaşındaydı. Koyun, dans pistinde yakınlarıyla halay çekerken 2 maganda havaya ateş açtı. Magandalardan birinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, Koyun'u hedef aldı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Koyun, yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Hasan Koyun'un olaydan bir süre önce 2 magandayı, havaya ateş açarken Facebook hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Görüntülerde, çevrelerinde çocuklar bulunan 2 maganda, tabancayla havaya peş peşe ateş ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hayrettin YENEL
Hayrettin YENEL
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