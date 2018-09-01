Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durmadı. "Kuzuların Sessizliği" filminde kurbanlarını ısırarak öldüren Hannibal'ın benzeri, ambulansta ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan Cezayirli Nour Elislam B. (23), 28 Ocak'ta bir gece kulübünde eğlendikten sonra başka bir mekana daha girmeye çalıştı. Ancak güvenlik güçleri, Cezayirli adamı mekana almadı. Genç adam taşkınlık çıkardı. Korumalar, Nour Elislam B.'yi tartakladı. Kaşı yarılan yaralı, ambulansa taşındı. Sağlık memuru Nur S. (24), yaralının açılan kaşına pansuman yapmaya başladı. Nour Elislam B. bir anda Nur S.'nin parmağını sert bir şekilde ısırdı.
'DİŞLERİMİ SIKTIM'
Parmağı yaralının dişlerinin arasında kalan genç kadın, acı içinde bağırdı. Eli kanlar içinde kalan Nur S., acının etkisiyle bayıldı. Darp raporu alan Nur S.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Nour Elislam B. ifadesinde, "Ambulansta görevli elimi kaşımın üstüne koyup bastırdı. Canım yandığı için dişlerimi sıktım. Ancak parmağını ısırdığımın farkında değilim. Kendisini kasten yaralamadım" diye savunma yaptı. Nour Elislam B. hakkında 16 Temmuz'da "taksirle yaralama" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. "Kasten yaralama" suçundan ise takipsizlik kararı çıktı.
'DİŞLERİMİ SIKTIM'
Parmağı yaralının dişlerinin arasında kalan genç kadın, acı içinde bağırdı. Eli kanlar içinde kalan Nur S., acının etkisiyle bayıldı. Darp raporu alan Nur S.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Nour Elislam B. ifadesinde, "Ambulansta görevli elimi kaşımın üstüne koyup bastırdı. Canım yandığı için dişlerimi sıktım. Ancak parmağını ısırdığımın farkında değilim. Kendisini kasten yaralamadım" diye savunma yaptı. Nour Elislam B. hakkında 16 Temmuz'da "taksirle yaralama" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. "Kasten yaralama" suçundan ise takipsizlik kararı çıktı.
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