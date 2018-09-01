Kadın hastalıkları dendiğinde akla ilk çikolata kistleri geliyor. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kadının sorunu olan bu hastalık, çocuk sahibi olmayı da engelliyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Berker, çikolata kisti rahatsızlığı bulunan her 3 kadından birinin bu sıkıntıyı yaşadığını vurguluyor. "Çikolata kistleri adet döneminde ve cinsel ilişki sırasında ağrı ile belirti verir. Çikolata kistinin neden olduğu bir diğer sağlık sorunu ise kısırlıktır" ifadesini kullanıyor. Hastalığın tanısı ve tedavisiyle ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Berker, "Ultrason, çikolata kistlerinin tanısında yardımcı olmaktadır. Kistlerin tedavisinde amaç kısırlığı ve ağrıyı azaltmaktır. Eğer bebek istemi söz konusu değilse ameliyat sonrasında hastaya kisti baskılayıcı ilaç tedavi uygulanır" bilgisini veriyor.
Çikolata kisti anneliğe engel
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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