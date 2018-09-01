Tüm uyarılara rağmen boğulma vakaları arttı. Acı olay, bu kez Adana Yüreğir'de yaşandı. Arkadaşlarıyla sulama kanalına giden Atakan Karatosun (14), kanalda elini yüzünü yıkamaya başladı. Bu sırada ayağı kaydı. Suya düşen Atakan, kendisini kurtarmaya çalışan arkadaşlarının tüm çabasına rağmen akıntıya kapıldı. Atakan için arama çalışması başlatıldı. Olay yerine koşan anne Melahat Karatosun, "Atakan'ı neden buraya getirdiniz" diye bağırdı. Kanal kenarında çalışmaları izleyen annenin, "Atakan çık gel" diye feryat etmesi herkesin içini parçaladı. Akşam saatlerinde ise Atakan Karatosun'dan acı haber geldi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yerin 10 kilometre uzağındaki bir yerde bulundu. Acı haber ailesini yasa boğdu. Çocuğun kanalda kaybolduğu yerin karşısında ise saati 4 liraya yüzme havuzu olduğu ortaya çıktı.
Atakan’dan acı haber
14 yaşındaki Atakan, sulama kanalında elini yüzünü yıkarken ayağı kaydı. Suya düşen çocuk akıntıya kapıldı. Cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine koşan annenin feryadı ise yürek dağladı
Etiketler: Atakan Karatosun , cansız
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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