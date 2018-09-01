Yol Durumu
  1. Öldürüp portakal bahçesine gömdüler
  2. Kanlı yayın

Atakan’dan acı haber

14 yaşındaki Atakan, sulama kanalında elini yüzünü yıkarken ayağı kaydı. Suya düşen çocuk akıntıya kapıldı. bedenine ulaşıldı. Olay yerine koşan annenin feryadı ise yürek dağladı

Atakan’dan acı haber
Tüm uyarılara rağmen boğulma vakaları arttı. Acı olay, bu kez Adana Yüreğir'de yaşandı. Arkadaşlarıyla sulama kanalına giden Atakan Karatosun (14), kanalda elini yüzünü yıkamaya başladı. Bu sırada ayağı kaydı. Suya düşen Atakan, kendisini kurtarmaya çalışan arkadaşlarının tüm çabasına rağmen akıntıya kapıldı. Atakan için arama çalışması başlatıldı. Olay yerine koşan anne Melahat Karatosun, "Atakan'ı neden buraya getirdiniz" diye bağırdı. Kanal kenarında çalışmaları izleyen annenin, "Atakan çık gel" diye feryat etmesi herkesin içini parçaladı. Akşam saatlerinde ise 'dan acı haber geldi. Talihsiz çocuğun bedeni, kaybolduğu yerin 10 kilometre uzağındaki bir yerde bulundu. Acı haber ailesini yasa boğdu. Çocuğun kanalda kaybolduğu yerin karşısında ise saati 4 liraya yüzme havuzu olduğu ortaya çıktı.
Etiketler: ,
  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar