Tansiyona muz-nane

Sağlık Bakanlığı verilerine göre her 4 ölümden biri yüksek tansiyona bağlanıyor. Tansiyon, kontrol altına alınmadığında kalp krizi ve felç riskini arttırıyor. Dr. Özgür Şamilgil tansiyonu önlemenin yollarını anlatıyor:
Sigaradan uzak durun.
Egzersiz yapın.
İdeal kiloda kalın.
Tuz tüketimini azaltın.
Margarin yerine zeytinyağ�� kullanın.
Ev yoğurdu ve kefir tüketin.
Haftada 3 gün balık yiyin.
Nar, elma, armut, muz, kavun, karpuz, sarımsak, soğan, nane, zencefil, dereotu ve avokado tüketimine önem verin.
Sigaradan uzak durun.
Egzersiz yapın.
İdeal kiloda kalın.
Tuz tüketimini azaltın.
Margarin yerine zeytinyağ�� kullanın.
Ev yoğurdu ve kefir tüketin.
Haftada 3 gün balık yiyin.
Nar, elma, armut, muz, kavun, karpuz, sarımsak, soğan, nane, zencefil, dereotu ve avokado tüketimine önem verin.
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