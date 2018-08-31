Tansiyona muz-nane

Bakanlığı verilerine göre her 4 ölümden biri yüksek tansiyona bağlanıyor. Tansiyon, kontrol altına alınmadığında kalp krizi ve felç riskini arttırıyor.tansiyonu önlemenin yollarını anlatıyor:Sigaradan uzak durun.İdeal kiloda kalın.Margarin yerine zeytinyağ�� kullanın.Haftada 3 gün balık yiyin., karpuz, sarımsak, soğan, nane, zencefil, dereotu ve avokado tüketimine önem verin.