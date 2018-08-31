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Salıncak faciası

Salıncak faciası
Cezayirli A.B., isimli kadın, 10 Ağustos'ta ailesiyle birlikte 'ndeki macera parkına gitti. 3 kişinin alınabildiği 18 metre yüksekliğindeki salıncağa tek başına bindi. Kask takmayı da kabul etmedi. Daha sonra çelik halatla yukarı doğru çekilmeye başlandı. Kancanın bırakılmasıyla aşağı yönelen salıncaktan düşüp yere çakıldı. Kadının öldüğünü saptandı. A.B.'nin kemerinin tam takılmadığı anlaşıldı. Macera parkı kapatıldı. Oyun aletlerini işleten kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

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