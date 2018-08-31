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'da fabrika ı

'de bulunan bir çorap fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İstanbulda fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir çorap fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ve dumandan etkilenen itfaiyeciler için tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 07:33
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