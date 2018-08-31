Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir çorap fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ve dumandan etkilenen itfaiyeciler için tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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