Edirne'de yaşayan Mümtaz Çavuntçu (72) ile kardeşi Ahmet Çavuntçu (64), 1978'de miras yüzünden küstü. Çocuklarının araya girmesiyle barışmaya karar verdi. Ancak bu barış kısa sürdü. Ahmet Çavuntçu, evinde gürültü yaptığı ve kaçak içki sattığı iddiasıyla ağabeyini mahkemeye verdi. Suçsuz bulunan Mümtaz Çavuntçu, evinin penceresi ve duvarlarına astığı yazılarla kardeşine mesaj gönderdi.
Çavuntçu'nun şu mesajları dikkat çekti: "Adliye ve karakol gülü", "Zavallı kara kedi", "Zavallı topal ördek." Ahmet Çavuntçu da evinin duvarına astığı mesajlarla ağabeyine cevap verdi. Çavuntçu'nun mesajları şöyleydi: "Pavyon erkeği oku", "1978'te kendini vurdurup, beni vurdular diye diye iftira atan kişiyi tanıyor musun?" "Ramazan'da içki içen ateisti tanıyor musun?" Ardından Ahmet Çavuntçu, bir kez daha kardeşini mahkemeye verdi. Mahkeme, yazıların hakaret içerdiğini kaydetti. Çavuntçu'ya bin 740 lira para cezası verdi. Ancak bu ceza 5 yıl ertelendi.
Çavuntçu'nun şu mesajları dikkat çekti: "Adliye ve karakol gülü", "Zavallı kara kedi", "Zavallı topal ördek." Ahmet Çavuntçu da evinin duvarına astığı mesajlarla ağabeyine cevap verdi. Çavuntçu'nun mesajları şöyleydi: "Pavyon erkeği oku", "1978'te kendini vurdurup, beni vurdular diye diye iftira atan kişiyi tanıyor musun?" "Ramazan'da içki içen ateisti tanıyor musun?" Ardından Ahmet Çavuntçu, bir kez daha kardeşini mahkemeye verdi. Mahkeme, yazıların hakaret içerdiğini kaydetti. Çavuntçu'ya bin 740 lira para cezası verdi. Ancak bu ceza 5 yıl ertelendi.
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