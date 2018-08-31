Yol Durumu
  1. Menopoz sonrası cinsel hayat
  2. YKS sonuçları açıklandı!

Du'War'

İki kardeş kavga etti. Duvara yazdıkları yazılarla birbirine mesaj gönderdi. Biri “ gülü”, diğeri “ erkeği oku” dedi. Tartışma mahkemede bitti

DuWar
Edirne'de yaşayan (72) ile kardeşi (64), 1978'de miras yüzünden küstü. Çocuklarının araya girmesiyle barışmaya karar verdi. Ancak bu barış kısa sürdü. Ahmet Çavuntçu, evinde gürültü yaptığı ve kaçak içki sattığı iddiasıyla ağabeyini mahkemeye verdi. Suçsuz bulunan Mümtaz Çavuntçu, evinin penceresi ve duvarlarına astığı yazılarla kardeşine mesaj gönderdi.



Çavuntçu'nun şu mesajları dikkat çekti: " ve karakol gülü", "Zavallı kara kedi", "Zavallı topal ördek." Ahmet Çavuntçu da evinin duvarına astığı mesajlarla ağabeyine cevap verdi. Çavuntçu'nun mesajları şöyleydi: " erkeği oku", "1978'te kendini vurdurup, beni vurdular diye diye iftira atan kişiyi tanıyor musun?" "Ramazan'da içki içen ateisti tanıyor musun?" Ardından Ahmet Çavuntçu, bir kez daha kardeşini mahkemeye verdi. Mahkeme, yazıların hakaret içerdiğini kaydetti. Çavuntçu'ya bin 740 lira para cezası verdi. Ancak bu ceza 5 yıl ertelendi.




Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar