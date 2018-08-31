Doğal viagra zeytinyağı

Kalbe, kolesterole, diyabete ve tansiyona iyi geldiği bilinen zeytinyağı, aşkın ömrünü de uzatıyor. Yunanistan'da bilim insanları, zeytinyağının cinsel isteği ve gücü arttırdığını ortaya koyuyor. Atina Üniversitesi tarafından 600 erkek üzerinde yapılan araştırmaya göre, zeytin zengini bir rejim yapmak kalpteki kan akışını güçlendirerek iktidarsızlığı azaltıyor.
Zeytin tüketenlerin testosteron seviyeleri, az zeytin tüketenlere göre yüzde 40 daha fazla oluyor. Araştırma, günde en az 9 çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerde iktidarsızlık riskinin diğerlerine göre daha az olduğunu gösteriyor. Araştırma ekibinin lideri Dr. Christina Chrysohoou, uzun vadede bir erkeğin cinsel gücünü arttırmak için "Viagra'ya değil zeytinyağına" başvurmasını öneriyor. Chrysohoou, "Viagra ise uzun vadeli bir çözüm değil, sadece cinsel kapasitede kısa süreli bir etki yaratıyor" diyor. Zeytinyağı, diyabet ve obezite gibi riskleri de sınırlıyor.
Zeytin tüketenlerin testosteron seviyeleri, az zeytin tüketenlere göre yüzde 40 daha fazla oluyor. Araştırma, günde en az 9 çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerde iktidarsızlık riskinin diğerlerine göre daha az olduğunu gösteriyor. Araştırma ekibinin lideri Dr. Christina Chrysohoou, uzun vadede bir erkeğin cinsel gücünü arttırmak için "Viagra'ya değil zeytinyağına" başvurmasını öneriyor. Chrysohoou, "Viagra ise uzun vadeli bir çözüm değil, sadece cinsel kapasitede kısa süreli bir etki yaratıyor" diyor. Zeytinyağı, diyabet ve obezite gibi riskleri de sınırlıyor.
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