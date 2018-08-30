Taş kalpli

Kadına yönelik şiddet sonlanmadı. Korkunç olay, bu kez Antalya'nın Konyaltı İlçesi'nde yaşandı. Balıkçılık yapan 2 çocuk babası R.G., 6 yıllık eşi M.G.'ye sürekli şiddet uyguladı. Şiddet ortamında büyüyen çocukları, devlet korumasına alındı. 27 Ağustos'ta eşinin çalıştığı yere giden genç kadın, dönüş yolunda boşanmak istediğini anlattı.
Öfkelenen R.G., karısını yere fırlattı. Eşinin başını defalarca taşa vurup, sağ kolunu ve elini kırdı. Belediye işçileri, talihsiz kadını kurtardı. Baygın halde hastaneye kaldırılan M.G.'nin başına 50 dikiş atıldı. Doktorların karşı çıkmasına rağmen hastaneden çıkan M.G., bir an önce eşinden boşanmak için soluğu savcılıkta aldı. Gözaltına alınan ve eşini küfrettiği için darp ettiğini söyleyen R.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öfkelenen R.G., karısını yere fırlattı. Eşinin başını defalarca taşa vurup, sağ kolunu ve elini kırdı. Belediye işçileri, talihsiz kadını kurtardı. Baygın halde hastaneye kaldırılan M.G.'nin başına 50 dikiş atıldı. Doktorların karşı çıkmasına rağmen hastaneden çıkan M.G., bir an önce eşinden boşanmak için soluğu savcılıkta aldı. Gözaltına alınan ve eşini küfrettiği için darp ettiğini söyleyen R.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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