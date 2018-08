Tatil bahane çocuğumu kaçırdı

Maalesef çok istesek de evliliğimizi yürütemedik. Ancak eşim çocuğumu alıp kayıplara karıştı. Daha sonra öğrendim ki tatile gitmişler. Aslında eşim çocuğumuzu bana göstermemek için her yolu deniyor. Ancak mahkemeye gideceğimi söylediğimde, "çocuğumuzu sana göstermiyor değilim.

Sadece acil bir tatil şansı yakaladım ve çocuğumla gittim" diyor. Ancak bunun doğru olmadığı ortada. Ne yapabilirim?

KANUNLARIMIZA göre ayrılan eşlerden velayeti almayan çocuğunu elbette görür. Eğer eşinizin size çocuğunuzu göstermiyorsa, açık şekilde velayet hakkının kötüye kullanmıştır.

Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile çocuğunuzu teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir.

Eşinizi bu konuda bir kez daha uyarmanızı tavsiye ediyorum.

Eğer hakkınızı görmezden gelmeye devam ederse, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz.



ORTAKLIK BENİ BATIRDI

Kardeş kadar yakın gördüğüm arkadaşımla kurduğumuz ortaklık maalesef yürümüyor. Artık ortaklığı bitiriyoruz. Bazı konularda anlaşamıyoruz. Arkadaşlığın işe karıştırılmaması gerektiğini öğrendim. Ancak biraz geç oldu. Ne yapabilirim?

BENZER sorular çok geliyor.

Öncelikli olarak kanunlarımız ortaklıkların bitirilmesiyle ilgili düzenlemeye bakmalıyız.

Hukuk Usulü Kanunu'muzun 200. Maddesi şu şekildedir; "Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri iki bin beşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle iki bin beşyüz Türk Lirasından aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz.

Bu madde uyarınca senetle ispatı gereken hususlarda birinci fıkradaki düzenleme hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafakati hâlinde tanık dinlenebilir." 201. maddeesi ise; "Senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukukî işlemler iki bin beşyüz Türk Lirasından az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz" şeklindedir. Yani sorunuzun cevabına dönmek gerekirse, miktarı 2.500 TL'den(2018 yılı itibariyle 2960 TL) fazla alacaklarınız bakımından "senetle ispat zorunluluğu" vardır. Buradaki senet sadece kambiyo niteliğindeki senet olmayıp, bir kimsenin kendi aleyhine düzenlediği, yazılı olan ve imzasını taşıyan bir belgedir.

Senet kambiyo senetleri olan çek, bono, poliçe olabileceği gibi, kıymetli evrak olan varant, ipotekli borç senedi, irat senedi ya da bir sözleşme de olabilir.

Bir kağıtta A'nın imzasını taşıyan ve A B'ye 200.000 lira borçludur metni de bir senettir. Bu ibarenin bir kağıtta yazması şart değildir, deri parçasına yazılmış, taş üzerine oyulmuş ibareler de senet oluşturur. Dolayısıyla karşı taraf muvafakat etmedikçe alacağınızı tanıkla ispat edemezsiniz.



TAZMİNAT ALIR MIYIM?

Eşim doğum yaptı. Doğum izninde bir daha çalışmama kararı aldı. Ben de destekledim. Ancak evlilik tarihinin üzerinden 1 yılı geçti. İstifa ederse tazminatını alabilir mı? Bu konuyla ilgili 12 ay değil 15 ay bekleme süremiz olduğu söyleniyor. Doğru mu?

İŞ Kanunu'na göre; kadınlar evlendikten sonra 12 ay içerisinde işten ayrılarak kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.

Kıdem tazminatı alabilmek için de işçinin işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. Ancak sizin durumunuz biraz farklı.

İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır.

Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.



ALDATILDIM!

Eşimden ayrıldım. Çünkü beni aldatmıştı. Ancak beni aldatması değil de kiminle aldattığını öğrenince üzüldüm.

Çünkü evimize bile rahatlıkle giren bir aile dostumuzdu bu kadın. Bu konuda tazminat alabilir miyim?

TÜRK Medeni Kanunu 174.

Madde, "Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talep etmediyseniz davanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde yine de maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

Yine 3. kişi konumunda olan arkadaşınıza da Yargıtay'ın "Kişiler, örf ve adet hukukunca korunmayan haksız bir davranış içine girmiştir. Eş söyleyişle, esasen dava dışı eşin, evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğü bulunmakla birlikte; onun evli olduğunu bilen ve buna rağmen onunla ilişkiye giren davalı kadının da dava dışı kocanın sadakatsizlik eylemine katıldığında ve her ikisinin de bu haksız eylemlerinden birlikte ve müteselsilen sorumlu olduklarında kuşku bulunmamaktadır" şeklindeki kararı gereği manevi tazminat davası açabilirsiniz.



HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL