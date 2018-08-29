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yüze vuruyor

Pankreas yüze vuruyor
Çağın vebası , sinsi ilerliyor. Kimi zaman ufak şikayetler ile belirti veriyor. En tehlikeli türünü ise pankreas kanseri oluşturuyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Müslüm Tarkan, bu hastalığın ciltte sarılıkla belirti verdiğini söylüyor. " kanserinin en önemli belirtilerinden biri ani ortaya çıkan ağrısız sarılıktır. Ani kilo kaybı, karın ağrısı, sindirim bozuklukları, şişkinliktir. Bir kişide vücudunda, derisinde, gözlerinde aniden sararma başlamışsa pankreas kanseri olma olasılığı çok yüksektir. Böyle bir durumda acilen bir genel cerraha başvurulması gerekir" diyor. Yine guatrda görülen kanserlerin yüzde 90'ının iyi huylu olduğunun altını çiziyor.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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