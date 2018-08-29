Ölümcül aşk

Adana'nın Seyhan İlçesi'nde parkta devriye görevi yapan güvenlik güçleri, bir gencin ağacın altında hareketsiz yattığını fark etti. Durum, polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekibi, sol göğsünden tabancayla vurulan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin 2 metre uzağında tabanca bulunurken, ölen kişinin Velit G. (22) olduğu tespit edildi. Talihsiz gencin ailesinin olaydan iki saat önce Velit G. için polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından Veli G.'nin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Velit G.'nin, aşkına karşılık bulamadığı için intihar ettiği iddia edildi.