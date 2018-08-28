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Yok artık!

Minibüsün arkasına bağladıkları kadına, kilometrelerce yolculuk yaptırdılar

Yok artık!
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki bir minibüsün arkasına bağlı kadını görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen kadının bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, zaman zaman başını hareket ettiren kadının, minibüsün arkasına bağlı olarak uzun süre seyahat ettiği görülüyor. Sürücünün ve kadının kimliği ile nereye yolculuk yaptığı bilinmiyor.
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