Suç ve sefa

Hırsızlar çaldıkları paraları tatilde yedi. Akılalmaz vurgun 6 Ağustos'ta Sivas'ta meydana geldi. Kırtasiyeci R.Y., ödemeleri için bankadan 16 bin 300 lira çekti. Ardından işyerine gitti. Parayı bir kenara bırakıp, işinin başına geçti. Kendisini takip eden üç hırsız ise dükkana girdi. Şüphelilerden birisi sorularla R.Y.'yi oyalarken, diğer ikisi parayı cebe indirdi. Soygun sonrası dükkandan çıkan üçlü, çaldıkları parayla tatil yapmaya karar verdi.
Araç kiralayıp Antalya'ya gitti. Beş yıldızlı bir otele yerleşen zanlılar, gönüllerince eğlendi. Parasının çalındığı fark eden kırtasiyeci ise durumu polise bildirdi. Ekipler, şüphelilerin Fırat Ç., Hasan D. ve Yasin İ. olduğunu tespit edildi. Zanlılar Adanalı olduğu için Sivas polisi, durumu Adana emniyetine bildirdi.
DOĞRUCA KODESE...
Adana'daki ekipler de hırsızları yakalamak için hakerete geçti. Tüm bunlar olurken, hırsızların parası da tatil sefaları da bitti. Dönüş yoluna geçen zanlılar, Adana girişinde enselendi. Yasin İ.'nin 12 Mart 2010 tarihinde eşi Cemile Seçil Sansür'ü (33) silahla yaraladığı, kayınvalidesi Gülten Sansür'ü ise öldürmekten 25 yıl hapis cezası aldığı ancak cezaevinden kaçtığını belirledi. Yeniden cezaevine gönderildi. Fırat Ç., Hasan D.'nin de tutuklandığı öğrenildi.
KAYNANASINA DA KURŞUN YAĞDIRMIŞ
2010 yılında damadı Yasin İ. tarafından silahla katledilen Gülten Sansür, 43 yaşındaydı.
Araç kiralayıp Antalya'ya gitti. Beş yıldızlı bir otele yerleşen zanlılar, gönüllerince eğlendi. Parasının çalındığı fark eden kırtasiyeci ise durumu polise bildirdi. Ekipler, şüphelilerin Fırat Ç., Hasan D. ve Yasin İ. olduğunu tespit edildi. Zanlılar Adanalı olduğu için Sivas polisi, durumu Adana emniyetine bildirdi.
DOĞRUCA KODESE...
Adana'daki ekipler de hırsızları yakalamak için hakerete geçti. Tüm bunlar olurken, hırsızların parası da tatil sefaları da bitti. Dönüş yoluna geçen zanlılar, Adana girişinde enselendi. Yasin İ.'nin 12 Mart 2010 tarihinde eşi Cemile Seçil Sansür'ü (33) silahla yaraladığı, kayınvalidesi Gülten Sansür'ü ise öldürmekten 25 yıl hapis cezası aldığı ancak cezaevinden kaçtığını belirledi. Yeniden cezaevine gönderildi. Fırat Ç., Hasan D.'nin de tutuklandığı öğrenildi.
KAYNANASINA DA KURŞUN YAĞDIRMIŞ
2010 yılında damadı Yasin İ. tarafından silahla katledilen Gülten Sansür, 43 yaşındaydı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.