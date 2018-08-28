Kız kaçırma katliamı: 3 ölü

Hatay'da Hakan Yılmazer, evlenmek için Kübra Ocak'ı kaçırdı. İki aile arasında husumet başladı. Kızın ağabeyi İsa Ocak (42), Yılmazer'in ağabeyi Ali Yılmazer (37) ve babası İsmet Yılmazer ile tartıştı. Taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Olayda İsa Ocak, Ali Yılmazer ve İsmet Yılmazer hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
VEYSEL CINCIK
VEYSEL CINCIK
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