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Kız kaçırma katliamı: 3 ölü

Kız kaçırma katliamı: 3 ölü
Hatay'da Hakan Yılmazer, evlenmek için Kübra Ocak'ı kaçırdı. İki aile arasında husumet başladı. Kızın ağabeyi (42), Yılmazer'in ağabeyi (37) ve babası ile tartıştı. Taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Olayda İsa Ocak, Ali Yılmazer ve İsmet Yılmazer hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

VEYSEL CINCIK
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