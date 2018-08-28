Baskana yumruk!

İstanbul Kınalıada'da önceki akşam yaşanan olayda, iddiaya göre bayram ziyaretinden dönen eski başkan Mustafa Farsakoğlu plaj işletmecisi Hakan Bozbıyık'ın yumruklu saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yollandı. Aldığı darbeler sonucu burnu ve kaburgası kırılan Farsakoğlu hastanede müşahade altına alındı. Farsakoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Polis ise saldırganları yakalamak için düğmeye bastı. Mustafa Farsakoğlu, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram ziyaretinden dönerken, şehir eşkıyaları tarafından uğradığım saldırı sonucu yaralanmış bulunmaktayım. Başımdan aldığım darbe sonucu oluşan hafif çaplı beyin kanaması ve kaburgamdaki kırık yüzünden müşahade altında tutuluyorum. Suçlu ya da suçluların soruşturmalarını emniyet güçlerimizin titizlikle takip edeceklerinden şüphem yoktur" dedi.
MEVLÜT YÜKSEL
'ÇIKAR GRUPLARINA İZİN YOK'
Mevcut başkan Atilla Aytaç da bir mesaj yayımladı. Aytaç, "Adalar'da kamu hizmeti verilmesine sürekli engelleme girişiminde bulunan ve Ada huzurunu bozmaya çalışan ailelerden biri tarafından sayın Farsakoğlu'na saldırıda bulunulmuştur. Bundan sonra da yasaların bizlere verdiği yetkiye dayanarak ve Ada halkının menfaatini düşünerek bu tür çıkar gruplarının faaliyetlerine asla izin verilmeyecektir" ifadesini kullandı.
FURKAN KARA
MEVLÜT YÜKSEL
'ÇIKAR GRUPLARINA İZİN YOK'
Mevcut başkan Atilla Aytaç da bir mesaj yayımladı. Aytaç, "Adalar'da kamu hizmeti verilmesine sürekli engelleme girişiminde bulunan ve Ada huzurunu bozmaya çalışan ailelerden biri tarafından sayın Farsakoğlu'na saldırıda bulunulmuştur. Bundan sonra da yasaların bizlere verdiği yetkiye dayanarak ve Ada halkının menfaatini düşünerek bu tür çıkar gruplarının faaliyetlerine asla izin verilmeyecektir" ifadesini kullandı.
FURKAN KARA
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