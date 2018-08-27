Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde yeni gelin hayatına son verdi. 20 yaşındaki Serap K., 5 ay önce çocukluk aşkı Arif K. ile kaçarak evlendi. Genç kadın, önceki gün kayınpederinin evine yemeğe gitti. Daha sonra evine dönen Serap K., tüfekle intihar etti. Silah sessini duyan yakınları, eve girdi. Genç kadını kanlar içinde gören yakınları, sinir krizi geçirdi.
Olay, polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Eve giden ekipler, Serap K.'nin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Talihsiz kadının eşi Arif K., olayın şokunu yaşadığını söyledi. Arif K., "Serap benim çocukluk arkadaşım, çocukluk aşkımdı. 5 ay önce kaçarak evlendik. Ben bir şirkette çalışıyorum. Kendisi de köyde hayvanlarımıza bakıyordu. Eşim eve girdikten sonra silah sesi duyulmuş. Eşim son zamanlarda çok dalgındı. Hala şoktayım" dedi.
Olay, polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Eve giden ekipler, Serap K.'nin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Talihsiz kadının eşi Arif K., olayın şokunu yaşadığını söyledi. Arif K., "Serap benim çocukluk arkadaşım, çocukluk aşkımdı. 5 ay önce kaçarak evlendik. Ben bir şirkette çalışıyorum. Kendisi de köyde hayvanlarımıza bakıyordu. Eşim eve girdikten sonra silah sesi duyulmuş. Eşim son zamanlarda çok dalgındı. Hala şoktayım" dedi.
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