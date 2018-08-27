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Son oturuş!

bağımlısı olduğu iddia edilen , kaldırımda otururken hayatını kaybetti.

Son oturuş!
Uyuşturucu tacirleri, ölüm saçtı. İstanbul Beyoğlu'nda dün sabah kaldırımda hareketsiz halde oturan bir adam gören vatandaşlar, polisi ve 112'yi aradı. Olay yerine giden ekipler, adamın öldüğünü saptadı. Polis, cesedin üzerini battaniyeyle kapattı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edilen Gürkan Orta (42) olduğu anlaşıldı. Gürkan Orta'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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