Son oturuş!

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tacirleri, ölüm
saçtı. İstanbul Beyoğlu
'nda dün
sabah kaldırımda
hareketsiz halde
oturan bir adam
gören vatandaşlar,
polisi ve 112'yi aradı.
Olay yerine giden
ekipler, adamın
öldüğünü saptadı. Polis, cesedin üzerini battaniyeyle kapattı.
Yapılan
incelemeler
sonucunda şahsın uyuşturucu
madde
bağımlısı olduğu
iddia edilen Gürkan Orta (42)
olduğu
anlaşıldı. Gürkan
Orta'nın cenazesi
yapılan incelemelerin
ardından Adli Tıp Kurumu
morguna
kaldırıldı.
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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