Son derece acı

Ordu'nun Çarşamba İlçesi'nde yaşayan Cemal Özkelle (7), önceki gün serinlemek için dereye atladı. Bir süre sonra küçük çocuk akıntıya kapıldı. Gözlerden kaybolan Cemal için alarm düğmesine basıldı. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat sonra Özkelle'nin cesedine ulaşıldı. Özkelle ailesi, çocuklarını ölüm haberiyle yıkıldı. Talihsiz çocuğun cesedi, otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.