Dehşet evi

Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktorile oğlu lise öğrencisihafta sonunu geçirmek için Antalya'nın Aksu ilçesinde yazlık olarak kullandıkları müstakil eve gitti. Dün akşam eşini telefonla arayanulaşamayınca komşularını arayarak durumu anlatıp yardım istedi.Açık pencereden içeri giren komşular, bir odada'u bir başka odada ise'un cansız bedenini buldu. Anne'un vücuduna isabet eden 3 mermiyle,'un ise kafasına isabet eden tek mermi ile yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, annenin oğlu tarafından öldürüldüğü,'un cinayetin ardından intihar etmiş olabileceği ihtimalini de araştırıyor. Cinayetlerin 3'üncü bir kişi tarafından işlenmiş olma ihtimalinin de değerlendirildiği kaydedildi.