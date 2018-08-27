Dehşet evi

Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Gülşen Bulut ile oğlu lise öğrencisi Uğur Bulut hafta sonunu geçirmek için Antalya'nın Aksu ilçesinde yazlık olarak kullandıkları müstakil eve gitti. Dün akşam eşini telefonla arayan M.B., ulaşamayınca komşularını arayarak durumu anlatıp yardım istedi.
KATİL OĞLU MU?
Açık pencereden içeri giren komşular, bir odada Gülşen Bulut'u bir başka odada ise Uğur Bulut'un cansız bedenini buldu. Anne Bulut'un vücuduna isabet eden 3 mermiyle, Uğur Bulut'un ise kafasına isabet eden tek mermi ile yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, annenin oğlu tarafından öldürüldüğü, Uğur Bulut'un cinayetin ardından intihar etmiş olabileceği ihtimalini de araştırıyor. Cinayetlerin 3'üncü bir kişi tarafından işlenmiş olma ihtimalinin de değerlendirildiği kaydedildi.
KATİL OĞLU MU?
Açık pencereden içeri giren komşular, bir odada Gülşen Bulut'u bir başka odada ise Uğur Bulut'un cansız bedenini buldu. Anne Bulut'un vücuduna isabet eden 3 mermiyle, Uğur Bulut'un ise kafasına isabet eden tek mermi ile yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, annenin oğlu tarafından öldürüldüğü, Uğur Bulut'un cinayetin ardından intihar etmiş olabileceği ihtimalini de araştırıyor. Cinayetlerin 3'üncü bir kişi tarafından işlenmiş olma ihtimalinin de değerlendirildiği kaydedildi.
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