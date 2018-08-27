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Bu acının tarifi yok

Bu acının tarifi yok
Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde ev taşıma hazırlığı yapan Kalın çiftinin 1.5 yaşındaki çocukları Elif Sare Kalın, önceki akşam evde oynamaya başladı. Küçük çocuk, sandalyeye basıp pencereden sarktı. Bu sırada dengesini kaybeden çocuk, 4. kattan yere çakıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Sare, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuk, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Baba Ufuk Kalın, "Yüreğim yanıyor" diye ağladı.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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