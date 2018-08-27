Babamın soyadını istemiyorum

Babam yıllar önce evden gitti ve bir daha dönmedi. Gitmeden önce de ayrılık kararı almış annem de bunu ikiletmeden kabul etmiş.

O adamın soyadını taşımak istemiyorum. Bunu çok düşündüm ve karar verdim. Kızgınlıkla alınmış bir karar değil anlayacağınız. Bu mümkün mü? Eğer mümkünse nasıl?

SOYADI değişikliği talepleri, genel ismi ile nüfus sicilinin düzeltilmesi davaları, davayı açanın yani davacının ikametgahının bulunduğu asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

Soyadının değiştirilmesi için mahkeme 'haklı bir sebebin varlığı' kriterini aramaktadır.

Sizin olayınıza benzer bir olayda Yargıtay 3.

Hukuk Dairesi 02.03.1989 tarihli 1989/1012E. Nolu kararında, babasının soyadını taşımak istemeyen davacının hiç tanımadığı, görmediği, baba diye bilmediği ve olanak bulunduğu halde kendisi ile ilgilenmediği, görmek istemediği ve kendisini sevmediği, umursamadığı kanaatini taşıdığı kişi ile kendisini duygusal açıdan babaoğul ilişkisi içinde görmemesi nedeniyle, onun soyadını taşımakta sıkıntı çekmesinin, makul ve hayatın olağan akışı içerisinde anlayışla karşılanabilecek nedenler olduğunu belirterek, bu hususun haklı sebep olarak kabul edilmesi gerektiğini hüküm altına almıştır.



​SOSYAL MEDYADAN HAKARET ETTİ

Bir süre önce sosyal medyanın ne kadar zararlı olduğunu net olarak öğrendim. Eski eşim sosyal medyadan bana hakaret etti.

Bunu ispatlayabilirim. Mahkemede onun ceza alması için ne yapmalıyım?

BU konuda benzer sorularla karşılaşıyoruz.

Bunun için farklı yollar var. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince, öncelikle içerik sağlayıcısına (yazıyı yazana) veya yer sağlayıcısına (internet sitesine) başvurarak ilgili yazının yayından çıkarılmasını talep edebilirsiniz. Ya da sulh ceza mahkemesine başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Mahkeme kararını 24 saat içinde verecektir. Mahkeme kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderir ve birlik de 24 saat içinde kararın gereğini yerine getirir. Mahkeme erişimin engellenmesine karar verirse ilgili yazı siteden kalkmayacak ancak Türkiye sınırları içinde bu yazıya ulaşmak imkansız hale gelecektir.

Yine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da başvurarak tedbiren içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilirsiniz.

Bu durumda erişim sağlayıcılar tedbir talebini 24 saat içinde yerine getirir ve içeriğe erişim engellenir. Fakat bu engellemenin sürekli olmasını istiyorsanız yine 24 saat içinde sulh ceza hakimliğine de başvurmanız gerekir.

Bu durumda hakim 48 saat içinde karar verir ve doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderir.

Yoksa bu tedbir kararı kendiliğinden kalkar..



​ÇOCUĞUMU SAKLIYOR

Hiç hoş olmayan durumlar yaşadık ve ayrıldık.

Karım da bana çocuğumu göstermemek için birçok bahane uydurmaya başladı. Çocuğumu görmek için ne yapmalıyım? Yardımcı olun.

EŞİNİZİN size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır.

Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile çocuğunuzu teslim alabilirsiniz.

Eşinizin bu davranışına devam etmesi çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz...



HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL