Kocaeli Gebze'de, tacize uğrayan kıza yardımcı olmaya çalışan A.Ş. yanlış anlaşılınca saldırıya uğradı. Genç kız, "Beni tacizcinin elinden kurtardı, suçu yok vurmayın' diye bağırırken, bir kişi kırık soda şişesini A.Ş.'nin sırtına sapladı. Araya girenlerin kurtardığı A.Ş., hastaneye kaldırıldı.
Tacizi engelledi linç edildi
Etiketler: Kocaeli
- 26 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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