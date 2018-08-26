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Tacizi engelledi linç edildi

Tacizi engelledi linç edildi
Kocaeli Gebze'de, tacize uğrayan kıza yardımcı olmaya çalışan A.Ş. yanlış anlaşılınca saldırıya uğradı. Genç kız, "Beni tacizcinin elinden kurtardı, suçu yok vurmayın' diye bağırırken, bir kişi kırık soda şişesini A.Ş.'nin sırtına sapladı. Araya girenlerin kurtardığı A.Ş., hastaneye kaldırıldı.
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