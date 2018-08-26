Türkiye"nin en ünlü AVM'si olarak bilinen Zorlu Center'da çok ilginç bir olay yaşandı. AVM'nin en ünlü restoranlarından birine giden Jet sosyetenin önemli simalarından biri, salata söyledi. 15 dakika sonra gelen salatayı yerken içindeki böceği fark etti. Yeşil renkteki böceği görünce çılgına dönen sosyetik isim, restoranın müdürüne tepki gösterdi. Gazete Magazin'in duyurduğu olaya göre, sosyetik isim müdürün tüm özür dilemesine karşı siniri geçmeyince mekanı terk etti. 28 yaşındaki sosyetik güzelin, çevresindekilere bu mekanı söylediği belirtildi. Hatta konuyla ilgili avukatıyla da görüştüğü iddia edildi. Sosyal medyada da tepki gören olay nedeniyle Zorlu Center yönetiminin herhangi bir açıklama yapmaması da dikkat çekti.
Sosyete salatasında böcek çıktı
- 26 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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