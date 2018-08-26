dün yollar kana bulandı. Tüyler ürperten kaza sabah saatlerinde yaşandı. Kocaeli'de özel güvenlik görevlisi olan, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kız kardeşinin düğününe gitmek için otobüste yer bulamadı. Araç kiraladı. Eşi Duygu ve amcasının küçük kızı Esmanur Karataş ile birlikte yola çıktı. Erzincan- Sivas Karayolu'nun Heybeli köyü kavşağına geldiğinde, karşı yönden gelenyönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, Kamil Karataş, Esmanur Karataş, Güven Zehir ve kızları Eylül ve Yaren Zehir ile diğer araç sürücüsü Hüseyin Adıbelli ve yanındaki Burhan Olcay (20) hayata gözlerini kapadı. Duygu Karataş (22), Demet Zehir ile Mahmut Yıldırım (29) ise yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans yollandı. Üç yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonunda evlerine dönecek sürücüleri uyardı. Kazaların yolculuğun son 30-40 kilometresinde olduğunu hatırlattı. Dikkat dağınıklığı konusunda uyardı: "Bu bakımdan son 30-40 kilometrede daha çok dikkat etmeleri gerekiyor..."'ın Çorlu İlçesi'nde dün korkunç bir kaza yaşandı. Kadir Akan'ın TEM yolunda arızalanan hafif ticari aracına, bir otomobil çarptı. Kazada Akan'ın araçtaki annesive babasıyaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Cansız bedeni battaniyeyle örtülü annesinin başında gözyaşı döken Akan, "Anam benim, güzel anam. Kurtarıcı beklerken, bu kaza oldu. Annemi havada gördüm. Babam kötüydü" diyerek ağladı...