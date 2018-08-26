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isyanı

’da efsaneleriyle adından söz ettiren ve görünüşüyle yerli ve yabancı lerin ilgi odağı haline gelen köy halkının başına dert oldu

Gelin Kayası isyanı
Giresun Mesudiye Köyü'nün Taşhan mahallesinde bulunan iki dev kayanın, dik bir yamaçtaki fizik kurallarına aykırı duruşu nedeniyle halk arasında dolaşan efsaneler yüzünden son yıllarda lerin ilgi odağı haline gelen , şimdilerde köy halkı için adeta hayal kırıklığı oldu. Gelin Kayası, şimdilerde ise beklenenin aksine hiçbir çevre düzenlemesi bulunmayan gelip giden bazı ziyaretçilerin çöplerini bırakıp, manzara eşliğinde alkol alınan bir yer haline gelindiği ileri sürüldü. Gelin Kayası'nın sınırları içerisinde yer aldığı Mesudiye köyü sakinleri bu duruma tepki gösterdi ve çözüm istedi.
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