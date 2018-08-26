Giresun Mesudiye Köyü'nün Taşhan mahallesinde bulunan iki dev kayanın, dik bir yamaçtaki fizik kurallarına aykırı duruşu nedeniyle halk arasında dolaşan efsaneler yüzünden son yıllarda turistlerin ilgi odağı haline gelen Gelin Kayası, şimdilerde köy halkı için adeta hayal kırıklığı oldu. Gelin Kayası, şimdilerde ise beklenenin aksine hiçbir çevre düzenlemesi bulunmayan gelip giden bazı ziyaretçilerin çöplerini bırakıp, manzara eşliğinde alkol alınan bir yer haline gelindiği ileri sürüldü. Gelin Kayası'nın sınırları içerisinde yer aldığı Mesudiye köyü sakinleri bu duruma tepki gösterdi ve çözüm istedi.
Gelin Kayası isyanı
Giresun’da efsaneleriyle adından söz ettiren ve görünüşüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Gelin Kayası köy halkının başına dert oldu
Etiketler: Gelin Kayası , Giresun , turist
- 26 Ağustos 2018, Pazar
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