Bitmeyen uykuyu ciddiye alın

Uyku, vücudun dinlenmesinde büyük önem taşıyor. Ancak uykusuzluk kadar, aşırı uyumak da sağlığı tehdit ediyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, aşırı uykunun hastalık habercisi olduğunu söylüyor. Aşırı uyumanın en çok uyku apnesinde ortaya çıktığını belirtiyor. Uyku süresinin kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Doç. Dr. Barış Metin, "Gece 12 saate kadar uyuyan sağlıklı bireyler vardır. Aşırı uyumanın bir hastalık olarak kabul edilmesi için öncelikle kişinin gündüz gösterdiği uyku hallerine bakmak lazım. Eğer gündüz saatlerinde aşırı uykulu hissediyorsanız, engelleyemediğiniz uyku ataklarınız oluyorsa, çalışırken istemsiz uykuya dalıyorsanız mutlaka bir doktora gitmelisiniz" uyarısında bulunuyor. Bu tür şikayetleri olanların vakit kaybetmeden bir uzmana danışılmasını ve hastalığın teşhisinin yapılmasını öneriyor.