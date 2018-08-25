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Yetersiz D vitamini çağırır i!

Yetersiz D vitamini çağırır kanseri!
Kent hayatı, hastalıklara da davetiye çıkartıyor. Yoğun çalışma ortamı, kapalı ofisler D vitamini eksikliğini beraberinde getiriyor. Vücutta üretilmeyen D vitamininin yüzde 95'i ise güneş ışığından sağlanıyor. Yalnızca yüzde 5'i besinlerden alınıyor. Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Sabiha Gökçen Asvaroğlu, güneşe çıkılmadığı takdirde tek başına D vitamininden zengin beslenmenin yeterli olmadığını, söylüyor. Kas gücünü ve kalp atışlarını düzenleyen D vitaminin, grip başta olmak üzere, engeksiyon, , tiroit hastalıklarında rol oynadığını belirtiyor. Günümüzde her 3 kişiden birinde D vitamini eksikliği olduğunu belirten Uzm. Dr. Asvaroğlu, "D vitamini eksikliğinin giderilmesinde standart tedavinin vitamin takviyesidir" bilgisini veriyor.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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