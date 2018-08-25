Kaju-çekirdek mutluluk demek

yediğimiz besinlerden geçiyor. Sindirim sisteminde de bulunan serotonin hormonu, işte şu besinlerde bulunuyor:Tahıllar: Esmer pirinç, buğday tohumu, kepekli tahıllar...Kuru yemiş: Ceviz, kabak çekirdeği, badem ve kaju fıstığı...Sebzeler: Mısır, brokoli, karnabahar, ıspanak, kuşkonmaz...