Kaju-çekirdek mutluluk demek

Mutluluk, yediğimiz besinlerden geçiyor. Sindirim sisteminde de bulunan serotonin hormonu, işte şu besinlerde bulunuyor:
Tahıllar: Esmer pirinç, buğday tohumu, kepekli tahıllar...
ET, tavuk, balık: Somon, ton balığı, uskumru....
Kuru yemiş: Ceviz, kabak çekirdeği, badem ve kaju fıstığı...
Meyveler: Muz, kivi, erik, greyfurt, kavun...
Sebzeler: Mısır, brokoli, karnabahar, ıspanak, kuşkonmaz...
Tahıllar: Esmer pirinç, buğday tohumu, kepekli tahıllar...
ET, tavuk, balık: Somon, ton balığı, uskumru....
Kuru yemiş: Ceviz, kabak çekirdeği, badem ve kaju fıstığı...
Meyveler: Muz, kivi, erik, greyfurt, kavun...
Sebzeler: Mısır, brokoli, karnabahar, ıspanak, kuşkonmaz...
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