Erkek terörü durmadı. Korkunç olay, bu kez İstanbul Fatih'te yaşandı. Remzi S. (61), 21 Ağustos'ta Türkmenistan uyruklu sevgilisi Nazıra Babajanova'yı (52) birçok kez telefonla aradı. Fakat telefon açılmadı. Bunun üzerine sinirlenen Remzi S., Babajanova'nın evinin kapısını çaldı. Remzi S., kapıyı açan Babajanova'ya, "Telefonlarıma neden cevap vermiyorsun?" diye bağırdı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Remzi S. belindeki silahı çıkartarak Babajanova'ya kurşun yağdırdı. Ardından kadını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın, hayata gözlerini kapadı. Katil Remzi S. ise olay yerinden kaçtı. Katil, cinayette kullandığı silahla birlikte aynı gece yakalandı.
Kadın cinayeti
Remzi S., telefonunu açmayan sevgilisini öldürüp kaçtı. Katil, polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı
Etiketler: Cinayet , istanbul fatih
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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