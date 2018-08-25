At mezarlığı!

Fayton çetesiyle gündeme gelen Adalar'da at katliamı sınır tanımıyor. Ada sahillerini parselleyen fırsatçılar dün de iki atı telef etti. Heybeliada ve Burgazada'da aşırı sıcaklar nedeniyle saatlerce çalıştırılan atlar can verdi. Fayton sahiplerinin, atları gece ormanlık alana gömdükleri ifade edildi. Bu arada Ada lar'da gözlerini para hırsı bürümüş fayton sahiplerinin, yerli ve yabancı turist kapma yarışı az daha bir faciaya neden oluyordu. Alınan bilgilere göre, ailesi ile Büyükada'ya gezmeye gelen, 2 yaşındaki Mera Ra'ed Mahmoud Alhmouz, fayton çarpması sonucu az daha yaşamını yitiriyordu. Yolda faytonun çarptığı talihsiz çocuğun iki ayağının üzerinden geçerek, kırılmasına neden oldu.
Mevlüt YÜKSEL
Mevlüt YÜKSEL
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