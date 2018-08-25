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At mezarlığı!

’da at katliamı devam ediyor. ve ’da 2 at, fayton eziyeti nedeniyle telef oldu... Vatandaşlar da bu duruma tepki gösterdi

AT MEZARLIĞI!
Fayton çetesiyle gündeme gelen 'da at katliamı sınır tanımıyor. Ada sahillerini parselleyen fırsatçılar dün de iki atı telef etti. ve 'da aşırı sıcaklar nedeniyle saatlerce çalıştırılan atlar can verdi. Fayton sahiplerinin, atları gece ormanlık alana gömdükleri ifade edildi. Bu arada Ada lar'da gözlerini para hırsı bürümüş fayton sahiplerinin, yerli ve yabancı turist kapma yarışı az daha bir faciaya neden oluyordu. Alınan bilgilere göre, ailesi ile 'ya gezmeye gelen, 2 yaşındaki Mera Ra'ed Mahmoud Alhmouz, fayton çarpması sonucu az daha yaşamını yitiriyordu. Yolda faytonun çarptığı talihsiz çocuğun iki ayağının üzerinden geçerek, kırılmasına neden oldu.


Mevlüt YÜKSEL
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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