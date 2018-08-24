İstanbul'da yaşayan saat ustası Önder Şamhal (70), 54 yıldır meydanlara ve tarihi binalara ruhunu veren saatlerin yapımı için alın teri döküyor. Saatin hassas ve çok parçadan oluşmasının kendisini cezbettiğini belirten zaman tamircisi, "Emek sarf ediyor ve zaman harcıyorsunuz. Tık tık tık çalışması huzur veriyor. Bitince o çalışmayı seyrediyorsunuz. Hiçbir şey yokken ortada o parçaları bir araya geliyor, adeta canlanıyor. Kalp atışı gibidir" diyor.