Bakanlık görevlisini taciz edeni, linç edilmekten polis kurtardı. Olay dün Adana'da yaşandı. İçişleri Bakanlığı adına yapıların güncellenip kayıt altına alınması çalışmalarında görev alan Bahar B. (26), sorumlu olduğu bölgedeki binaların fotoğraflarını çekip sisteme yüklemek için bir apartmana girdi. Elinde çimento torbası taşıyan bir kişi, genç kıza sarılarak taciz etti. Şoka giren Bahar B., arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Polise haber verildi.
LİNÇ ETMEK İSTEDİLER
Merdiven boşluklarını ve çatıyı didik didik arayan ekipler, şüpheliyi tadilatında çalıştığı 5'inci kattaki dairede gözaltına aldı. Bahar B.'nin arkadaşları, tacizcinin kendilerine vermelerini istedi. Polis, öfkeli gruba, "Siz buradan gitmeden çıkaramayız. Dağılın, gidelim" dedi. Binadan çıkarılan şüpheli, karakola götürüldü.
LİNÇ ETMEK İSTEDİLER
Merdiven boşluklarını ve çatıyı didik didik arayan ekipler, şüpheliyi tadilatında çalıştığı 5'inci kattaki dairede gözaltına aldı. Bahar B.'nin arkadaşları, tacizcinin kendilerine vermelerini istedi. Polis, öfkeli gruba, "Siz buradan gitmeden çıkaramayız. Dağılın, gidelim" dedi. Binadan çıkarılan şüpheli, karakola götürüldü.
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