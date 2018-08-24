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Fotoşok!

’da İçişleri Bakanlığı’nda görevli genç kız, binaların fotoğraflarını çekerken girdiği apartmanda tacize uğradı. Neye uğradığını şaşırdı. Şüpheli gözaltına alındı

Fotoşok!
Bakanlık görevlisini taciz edeni, linç edilmekten polis kurtardı. Olay dün 'da yaşandı. İçişleri Bakanlığı adına yapıların güncellenip kayıt altına alınması çalışmalarında görev alan Bahar B. (26), sorumlu olduğu bölgedeki binaların fotoğraflarını çekip sisteme yüklemek için bir apartmana girdi. Elinde çimento torbası taşıyan bir kişi, genç kıza sarılarak taciz etti. Şoka giren Bahar B., arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Polise haber verildi.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER
Merdiven boşluklarını ve çatıyı didik didik arayan ekipler, şüpheliyi tadilatında çalıştığı 5'inci kattaki dairede gözaltına aldı. Bahar B.'nin arkadaşları, tacizcinin kendilerine vermelerini istedi. Polis, öfkeli gruba, "Siz buradan gitmeden çıkaramayız. Dağılın, gidelim" dedi. Binadan çıkarılan şüpheli, karakola götürüldü.

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