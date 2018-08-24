Dondurucuda lezzetlenir

BİFTEK: Kurbanın diz ekleminin üst kısmıdır. Alt kısmına incik denir. Buttan, böbreğin altından çıkar, etin en kıymetli yeridir. Sinir ve yağ hemen hemen hiç yoktur.



ANTRİKOT: Hayvanın kol kısmından elde edilir. Birinci kalite biftektir. Mangal türü tüketime uygundur. Bahçe ya da balkonlarda barbekü yapmayı seven tüketiciler tercih eder.



NUAR: Budun farklı bir parçasıdır, bacaktan karına doğru olan kısmı, sinir ve yağ yoktur. Halk arasında rosto olarak da isimlendirilen birinci kalite ettir. Nuar, yağsız tercih edenlerin severek tükettikleri ve tek başına pişirildiğinde de son derece lezzetli olan bir et cinsidir. Haşlanır ve rosto yapılır.



​KONTRNUAR: Nuarın komşusudur. Salçalık biftek olarak tüketilebilecek en ideal bölümdür. Teflon tava ya da ızgarada pişirildiğinde sert olacağı için sulu pişirilmelidir. Sosla pişirilen biftek yemekleri için tercih edilmelidir.



TRANÇ: Tas kebap yapmak için çok uygundur. Kalça kemiğinin üst kısmından elde edilir.



DÖŞ: Göğüs etidir. Çok yumuşaktır. Spesifik bir tüketim şekli yoktur. Genelde kıyma grubu ve yağlı kuşbaşı için kullanılır.



PENÇATA: Karın boşluğuna denir. Kıyma yapılır.



KONTRFİLE: Butta kalan kuyruk sokumu tarafı, birinci kalite ızgaralık biftek elde edilen bölümdür. Çöp şiş yapımı için tercih edilir. Kuşbaşı doğranarak da kullanılabilir. Bir alt adale grubunu da dahil ederek, kemikli şekliyle hazırlandığında "T-bone" adı verilen özel sunum biçimi ortaya çıkar.



BONFİLE: Birinci kalite bifteklik ettir. Teflon tava ya da ızgarada, standart pişirme yöntemi ile tüketilir. Alternatif kullanım biçimleri fondü ve böfstrogonof şekliyledir.



PÖÇÜK: Halk arasında "kuyruk" olarak adlandırılır ve genellikle haşlama yapılır.

SOKUM: Izgara biftek çıkartılan bölümdür. Şiş ve tas kebabı için iyi kalitede et verir.



YUMURTA: Salçalı biftek olarak tüketilir. Soslu ve salçalı hazırlanan dana sote ve tas kebabı için idealdir.



GERDAN: Genellikle kıyma çeşitleri, dana sote, tas kebabı bu bölümlerden hazırlanır.



DANA İNCİK: Haşlama türü ettir.