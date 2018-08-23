Giresun'da Jandarma Uzman Çavuş Ufuk K.'dan haber alamayan yakınları dün eve gitti. Ancak kapıyı açan olmadı, kapı kırıldı. Genç adam başından vurulmuş halde bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Kaşıkçı'nın intihar girişimini, cep telefonuyla görüntülü konuştuğu ismi açıklanmayan kız arkadaşının da gördüğü öğrenildi.
Görüntülü intihar
Canına kıyan Uzman Çavuş Ufuk K.’nın intihar anını görüntülü konuştuğu kız arkadaşına izlettiği ortaya çıktı.
Etiketler: uzman çavuş , intihar , Giresun , Çavuş Ufuk
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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