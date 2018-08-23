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Görüntülü

Canına kıyan Ufuk K.’nın anını görüntülü konuştuğu kız arkadaşına izlettiği ortaya çıktı.

Görüntülü intihar
Giresun'da Jandarma Ufuk K.'dan haber alamayan yakınları dün eve gitti. Ancak kapıyı açan olmadı, kapı kırıldı. Genç adam başından vurulmuş halde bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Kaşıkçı'nın girişimini, cep telefonuyla görüntülü konuştuğu ismi açıklanmayan kız arkadaşının da gördüğü öğrenildi.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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