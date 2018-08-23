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Gasp dehseti

Gasp dehseti
Mersin'de uyruklu 16 yaşındaki A.N.'nin önünü 2 kişi kesti. Çocuğu önce darp eden ardından ise bıçak zoruyla cep telefonunu alan şehir magandaları, bölgeden uzaklaştı. Emniyet güçleri harekete geçti. M.B. ile M.T.'yi gözlatına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin "Bizi televizyona mı atacaksınız?" demesi dikkat çekti.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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