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Canavara 13 kurban

Bingöl ve Samsun’da meydana gelen kazalarda tam 13 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı

Canavara 13 kurban
Bingöl-Muş karayolunda bir otomobil ile karşı yönden gelen pikap çarpıştı. Korkunç otomobil sürücüsü Eyüp Yıldırım, Mirza Yıldırım, Adalet Aslaner, Caner, Güler, Zeki, Muzaffer ve Eda Eder yaşamını yitirdi. Yaralanan 7 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun'da ise 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Barış Çörtük ile Selin Keskin (24), Hasan Basri Çakır (70), Nurten Gökçeoğlu ile 4 aylık Ayaz Çörtük adlı bebek can verirken, diğer aracın sürücüsü Ferhat Bal ile Bekir Sarı, Birsen Bal ve Nurten Gökçeoğlu yaralandı. Böylece bayram tatilinin 5. günüyle birlikte kazalarda can verenlerin sayısı 96'ya, yaralananların sayısı ise 510'a yükseldi.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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