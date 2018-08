Etinizi dondurucuda saklayın

Bayramı geldi. Sofralar, şenlendi. Bu bayram, en büyük telaşe ise kurban etlerinin nasıl muhafaza edilmesiydi. Uzmanlardan birbiri ardına uyarı geldi. Hepsi, bekletilen etlerde oluşacak mikroorganizmaların hasta edebileceğine dikkat çekti. Kurban etlerinin nasıl korunması ve saklanması gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Buna göre kurban etinin, kesildiği an yenmemesi gerekir. Çünkü et, içerisindeki mikroorganizmalar nedeniyle sert olduğu için hazmı ve sindirimi zorlaştırır. 24 saat bekletildikten sonra tüketilen et ise daha lezzetli olur. Kurban etlerinin sağlıklı bir şekilde saklanması için, oldukça titiz işlemlerden geçmesi gerekir. Etler, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarılması ve buzdolabının 'buzluk kısmında' veya 'derin dondurucuda' saklanması önerilir.