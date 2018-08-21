Vatan evladı

Türkiye, Kurban Bayramı öncesi adeta şehitliklere aktı. Dün Türkiye'nin dört bir yanındaki şehitliklere giden gerek şehit yakınları gerekse vatandaşlar bu vatan için canlarını feda eden kahramanları unutmadı. Mezarlıklardaki en unutulmaz manzara ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'nın kabrinden geldi.
BİNLERCE KİŞİ GİTTİ
Sivas'ta binlerce kişinin gittiği mezarlığa gelenler 10 aylık şehit Bedirhan'ın küçücük kabrini görünce gözyaşlarına boğuldu. Mezar başında Fatiha okuyup dua eden vatandaşlar "Bunlar olmazsa biz rahat bir şekilde bayramımızı ve günümüzü rahat bir şekilde geçiremeyiz. Ülkemizde küçük bir bebek bile şehit oluyor. Allah yapanları perişan eylesin" dedi.
Babası şehit olduğunda 16 aylık olan ve onu hiç hatırlamayan 4 yaşındaki Lara Demiryürek, 12 Nisan 2016'da PKK'nın kalleş saldırısıyla şehit düşen babası Kadir Demiryürek'in mezarına bayram şekeri bıraktı.
Antalya'da şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.
BİNLERCE KİŞİ GİTTİ
Sivas'ta binlerce kişinin gittiği mezarlığa gelenler 10 aylık şehit Bedirhan'ın küçücük kabrini görünce gözyaşlarına boğuldu. Mezar başında Fatiha okuyup dua eden vatandaşlar "Bunlar olmazsa biz rahat bir şekilde bayramımızı ve günümüzü rahat bir şekilde geçiremeyiz. Ülkemizde küçük bir bebek bile şehit oluyor. Allah yapanları perişan eylesin" dedi.
Babası şehit olduğunda 16 aylık olan ve onu hiç hatırlamayan 4 yaşındaki Lara Demiryürek, 12 Nisan 2016'da PKK'nın kalleş saldırısıyla şehit düşen babası Kadir Demiryürek'in mezarına bayram şekeri bıraktı.
Antalya'da şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.
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