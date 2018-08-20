Uyan oğlum

Genç adam trafik kazasında can verdi. Anne ve babası cesedinin başında sinir krizi geçirdi. Kaza dün Konya'da meydana geldi. İki arkadaşı arkasında oturan plakasız motosiklet sürücüsü Barış Gerçekler (20), seyir halinde olan Yusuf K'nın kullandığı TIR'a yandan çarptı.

Sağlık ekipleri, Gerçekler ve arkasında oturan Hasan Adıgüzelli'nin (19) hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim İnir (18) ise hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü Yusuf K. ise gözaltına alındı. Kaza sonrası Adıgüzelli'nin yakınları olay yerine gitti. Gencin annesi Güler ve babası Nazım Adıgüzelli çocuklarının cansız bedenine sarılarak ağladı. Acılı anne uzun süre çocuğunun başında gözyaşı döküp sarıldıktan sonra çocuğunun vücudunu sarsarak uyandırmaya çalışması yürek burktu.







Hasan Adıgüzelli ile Barış Gerçekler'in birlikte başka bir motosiklet önünde poz verdikleri ve sosyal medya hesaplarında paylaştıkları ortaya çıktı. Adıgüzelli'nin ise Kurban Bayramı'nın ardından askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından ise motosikletin çalıntı olduğu ve şase numarasının silindiği öğrenildi.



