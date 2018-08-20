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Kurban Bayram namazı saat kaçta? İşte il il 2018 namaz saatleri

’na artık sayılı saatler kaldı. Bu yıl yine hafta içine gelen Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar ‘Bayram namazı’ saat kaçta? sorusunu arama motorlarında aratmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı ‘2018 Kurban Bayramı namaz saatleri’ni açıkladı. Peki ’da ve diğer illerde ‘bayram namazı’ saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, , ve diğer illerin ‘namaz saatleri’…

Kurban Bayram namazı saat kaçta?

'2018 namaz saatleri' belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 'bayram namazı saat kaçta' sorusunun yanıtını yayınladı 21 Ağustos Salı günü kılınacak 'Kurban Bayramı namazı' hangi ilde saat kaçta? , , gibi büyük şehirler ve diğer tüm şehirlerde bayram namazı saatleri haberimizde. 2018 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2018 il il Kurban Bayramı namazı saatleri (İstanbul-Ankara-İzmir)

2018 Kurban Bayramı namazı saatlerinin ne zaman olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz! 21 Ağustos Salı sabahı kılınacak Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu.




BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur. Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde "Sübhaneke" duasını okunur.

Sübhanekeden sonra imamla birlikte "Allahu Ekeber" diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.

Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.



Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte "Allahu Ekeber" diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapılarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.
Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir...


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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 21:42
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