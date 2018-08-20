Karika'Türk'ist

İtalya'nın Cenova kentinde bulunan Morandi Köprüsü, geçtiğimiz hafta ortadan ikiye ayrıldı. Faciada 43 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. İtalya kazaya ağlarken, bir Türk anlamlı mesaja imza attı.
OMUZ OMUZA...
İtalya'da yaşayan karikatürist Gökçen Eke, Cenova kentinin rakip futbol takımları Genoa ve Sampdoria taraftarlarının omuz omuza köprüyü birleştirir halde görüldüğü bir eser yaptı. Eke'nin çizimi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. İçişleri Bakanı Matteo Salvini de Eke'nin çizimini Twitter'da yayınladı. "Acıda birleştik, gerçek ve adalet arayışında birleştik, pes etmemeye kararlıyız" diye yazdı.
OMUZ OMUZA...
İtalya'da yaşayan karikatürist Gökçen Eke, Cenova kentinin rakip futbol takımları Genoa ve Sampdoria taraftarlarının omuz omuza köprüyü birleştirir halde görüldüğü bir eser yaptı. Eke'nin çizimi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. İçişleri Bakanı Matteo Salvini de Eke'nin çizimini Twitter'da yayınladı. "Acıda birleştik, gerçek ve adalet arayışında birleştik, pes etmemeye kararlıyız" diye yazdı.
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