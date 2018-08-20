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Elektrogasp

’de 19 yaşındaki D.Y. fuhuş için anlaştığı erkekleri elektroşok cihazıyla gasp etti. Mağdurlar karakola akın etti. Kadın yakayı ele verdi

Elektrogasp
Fuhuş için buluştuğu erkekleri elektroşokla gasp eden suç makinesi pes dedirtti. Olay 'de meydana geldi. D.Y.(19), erkeklerle farklı adreslerde buluşmak için randevulaştı. Elektroşok cihazıyla tehdit ederek paralarını gasp etti. Büyük şok yaşayan mağdurlar polise giderek şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, kadını yakalamak için çalışma başlattı. D.Y. belediye binası önünde yakalandı. Emniyete götürülen kadının sorgusunda çok sayıda benzer suçtan kaydı olduğu tespit edildi. D.Y., adliyeye sevk edildi.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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