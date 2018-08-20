Fuhuş için buluştuğu erkekleri elektroşokla gasp eden suç makinesi pes dedirtti. Olay Kocaeli'de meydana geldi. D.Y.(19), erkeklerle farklı adreslerde buluşmak için randevulaştı. Elektroşok cihazıyla tehdit ederek paralarını gasp etti. Büyük şok yaşayan mağdurlar polise giderek şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, kadını yakalamak için çalışma başlattı. D.Y. belediye binası önünde yakalandı. Emniyete götürülen kadının sorgusunda çok sayıda benzer suçtan kaydı olduğu tespit edildi. D.Y., adliyeye sevk edildi.
Elektrogasp
Kocaeli’de 19 yaşındaki D.Y. fuhuş için anlaştığı erkekleri elektroşok cihazıyla gasp etti. Mağdurlar karakola akın etti. Kadın yakayı ele verdi
Etiketler: Kocaeli
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.