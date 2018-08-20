Küçük çocuk, annesinin intihar girişimini gözyaşlarıyla izledi. Olay dün Antalya'da meydana geldi. 2 çocuk annesi E.E., ayrıldığı eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığını öğrendi. Eski kocasının otomobilini sürekli sevgilisinin evinin önünde gören kadın, zaman zaman kıskançlık krizine girdi. E.E., dün eşinin oturduğu apartmanın karşısındaki binaya çıkarak intihar etmek istedi.
Annelerinin intihara teşebbüs ettiğini öğrenen T.E. (12) ile B.E. (16) de olay yerine gitti. T.E., "Annemi istiyorum. Ne olur onu bana getirin" diyerek ağladı. E.E. ise kendisini ikna etmeye çalışanlara, "Eşim beni başka biriyle aldattı. Buna rağmen eşimi seviyorum. Eşimin sevgilisi eşim için uzaklaştırma kararı almış. Ben de bu kadının vicdan azabı çekmesi için onun evinin karşısında ölmek istedim" dedi. Bir vatandaş kadını kolundan tutarak ölümden kurtardı. E.E., çocuklarıyla karakola götürüldü.
Annelerinin intihara teşebbüs ettiğini öğrenen T.E. (12) ile B.E. (16) de olay yerine gitti. T.E., "Annemi istiyorum. Ne olur onu bana getirin" diyerek ağladı. E.E. ise kendisini ikna etmeye çalışanlara, "Eşim beni başka biriyle aldattı. Buna rağmen eşimi seviyorum. Eşimin sevgilisi eşim için uzaklaştırma kararı almış. Ben de bu kadının vicdan azabı çekmesi için onun evinin karşısında ölmek istedim" dedi. Bir vatandaş kadını kolundan tutarak ölümden kurtardı. E.E., çocuklarıyla karakola götürüldü.
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