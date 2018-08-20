Ağız kokusunu onunla yenin

Sosyal yaşamı olumsuz etkileyen ağız kokusu, tat kaçırıyor. Uzmanlar, ağız kokusunu gideren besinleri şöyle sıralıyor: PEYNIR: Yemekten hemen sonra yenilen peynir, ağızdaki asit düzeyini dengeler. Çürüğü engeller. Kokuyu giderir.
Elma, havuç:Lifli içerikleri ile tükürüğü temizler. Nefesi tazeler.
Limon: Ağzı ferahlatır. Kötü kokuyu giderir.
Nane, maydanoz:Çiğ yendiğinde nefesi temizler.
Kahve: Kötü kokuyu giderir.
Karanfil: Çiğnendiğinde ağız kokusunu giderir.
Yoğurt: Ağız kokusunun azalmasına yardımcı olur.
Çinkolu sakız:Ağız kokusunu yok eder.
Bol su içmek: Ağız kokusunu azaltmada etkilidir.
Elma, havuç:Lifli içerikleri ile tükürüğü temizler. Nefesi tazeler.
Limon: Ağzı ferahlatır. Kötü kokuyu giderir.
Nane, maydanoz:Çiğ yendiğinde nefesi temizler.
Kahve: Kötü kokuyu giderir.
Karanfil: Çiğnendiğinde ağız kokusunu giderir.
Yoğurt: Ağız kokusunun azalmasına yardımcı olur.
Çinkolu sakız:Ağız kokusunu yok eder.
Bol su içmek: Ağız kokusunu azaltmada etkilidir.
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