Kıloların 'Sultan'ı

yaşayan 40 yaşındaki, çocukluğundan buyana hep kilo vermek için mücadele etti.Bugüne kadar her yöntemi denedi. Kendiuyguladığı diyet ile 138 kilodan 52 kiloyageriledi. Ancak bu durum sağlığını olumsuzetkiledi. 175 kiloya kadar yükseldi. Çaresizkalan genç kadın, mide ameliyatı olmayakarar verdi. Hastaneye gitti. Yapılanoperasyonla 4 aydadüşerekverdi. Obezite ilemücadele ederken çok zorluk yaşadığınıifade eden Üstünel, "Bir mağazaya gidincekapıdan içeri girer girmez '' gibi cümlelerle karşılaşıyordum.Yeni midemle obezite hastalığını yenmeyihedefliyorum" diye konuştu.(135 KİLO )