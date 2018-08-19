Kıloların 'Sultan'ı

İzmir'de yaşayan 40 yaşındaki Melek Sultan Üstünel, çocukluğundan bu yana hep kilo vermek için mücadele etti. Bugüne kadar her yöntemi denedi. Kendi uyguladığı diyet ile 138 kilodan 52 kiloya geriledi. Ancak bu durum sağlığını olumsuz etkiledi. 175 kiloya kadar yükseldi. Çaresiz kalan genç kadın, mide ameliyatı olmaya karar verdi. Hastaneye gitti. Yapılan operasyonla 4 ayda 175 kilodan, 135 kiloya düşerek 40 kilo verdi. Obezite ile mücadele ederken çok zorluk yaşadığını ifade eden Üstünel, "Bir mağazaya gidince kapıdan içeri girer girmez 'Sana göre bir şey yok' gibi cümlelerle karşılaşıyordum. Yeni midemle obezite hastalığını yenmeyi hedefliyorum" diye konuştu.
(135 KİLO )
(135 KİLO )
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