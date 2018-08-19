Kayseri'de dün KOAH hastası Naciye Törk (72) fenalaştı. Ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alındı. Doktorlar, Törk'ün ailesine, hastanın kardiyoloji bölümünde de muayene edilmesi gerektiğini açıkladı. İddiaya göre ise ailesi, Naciye Törk'ü kardiyoloji bölümüne götürdü. Ancak, burada görevliler aynı gün işlem yapılamayacağını ve bu nedenle de Törk'ün 'yatış' işleminin gerçekleşmeyeceğini belirtti. Naciye Törk'ü, Develi'ye götürmeye karar veren ailesi, ambulans talep etti. Görevliler, taburcu olan hastaya ambulans da verilemeyeceği söyledi. Uygulamaya tepki gösteren aile, bu kez Naciye Törk'ü kendi araçlarıyla Develi'ye götürmek istedi. Törk'ü sedyeyle hastaneden çıkaran aile, kampüsten yaklaşık 700 metre uzaklıkta park halindeki araçlarına doğru ilerledi. Talas Bulvarı'nda sedyede taşınan hastayı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Olaydan haberdar olan hastane yönetimi, Törk ailesine ulaştı. Hastane yönetiminin devreye girmesiyle geri döndüreln Naciye Törk'ün kardiyoloji bölümüne yatışı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.
İnsanlık yolda kaldı!
KOAH hastası Naciye Törk’ün kardiyoloji bölümüne yatışına izin çıkmadı. Ambulans bile alamayan yaşlı kadın, oğluyla ortada kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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