5'inci kattan düşen genç kadın, ağır yaralandı. Olay dün İzmir'de yaşandı. Filiz C. (21) evde alkol aldı. Hava almak için balkona çıktı. Bir süre etrafı izleyen genç kadın 5'inci kattaki evinin balkonundan düştü. Büyük bir gürültüyle beton zemine çakıldı. Durumu fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olan Filiz C.'nin 2.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Bir görgü tanığı şunları söyledi: "Çığlık sesi duydum. Hemen dışarı çıktım. Bir kadın yerde yatıyordu. Ambulans çağırdık. Durumu çok kötüydü."
Balkon cefası
İzmir’de genç kadın alkol aldı. 5’inci kattaki evinin balkonundan düşüp ağır yaralandı...
Etiketler: İzmir
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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