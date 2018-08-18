Eşini terk eden genç kadın, sevgilisiyle kaçtığı anlaşıldı. Olay İzmir'de yaşandı. Geçen yıl evlenen Sevda Kumsündü (25), 3 gün önce ortadan kayboldu. Eşi Orçun Kumsündü ve ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Karısının kaçırıldığını düşündüğünü söyleyen koca, maddi ve manevi sorunlarının olmadığını anlattı. Bunun üzerine araştırma yapan polis, bir süre önce çalıştığı mağazadan ayrılan genç kadının, evinden çıktıktan sonra taksiye bindiğini ve tek başına İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümüne gittiğini belirledi. Sevda Kumsündü Sakarya'da bulundu. Ailesini aradığını ve eşinden boşanmak istediğini söylediğini belirten kadın, ilk olarak İstanbul'a gittiğini ardından sevgilisiyle Sakarya'ya geçtiklerini kaydetti. Hem ailesi hem de eşi karakola giderek, kayıp başvurularını çekti.
Kocadan kaçtı
İzmir’de Sevgi Kumsündü, 3 gün önce sırra kadem bastı. Eşi, soluğu karakolda aldı. Genç kadının, sevgilisiyle kaçtığı ortaya çıktı...
Etiketler: Adnan Menderes Havalimanı , Sakarya , İzmir , Sevda Kumsündü , İstanbul
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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