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Kocadan kaçtı

’de Sevgi Kumsündü, 3 gün önce sırra kadem bastı. Eşi, soluğu karakolda aldı. Genç kadının, sevgilisiyle kaçtığı ortaya çıktı...

Kocadan kaçtı
Eşini terk eden genç kadın, sevgilisiyle kaçtığı anlaşıldı. Olay 'de yaşandı. Geçen yıl evlenen Sevda Kumsündü (25), 3 gün önce ortadan kayboldu. Eşi Orçun Kumsündü ve ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Karısının kaçırıldığını düşündüğünü söyleyen koca, maddi ve manevi sorunlarının olmadığını anlattı. Bunun üzerine araştırma yapan polis, bir süre önce çalıştığı mağazadan ayrılan genç kadının, evinden çıktıktan sonra taksiye bindiğini ve tek başına İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümüne gittiğini belirledi. 'da bulundu. Ailesini aradığını ve eşinden boşanmak istediğini söylediğini belirten kadın, ilk olarak İstanbul'a gittiğini ardından sevgilisiyle Sakarya'ya geçtiklerini kaydetti. Hem ailesi hem de eşi karakola giderek, kayıp başvurularını çekti.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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